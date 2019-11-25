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Bartın’da 2 ev çıkan yangında küle döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 02:50 | Son Güncelleme

Bartın’ın Ulus ilçesinde meydana gelen yangında 2 ahşap ev küle döndü.

Bartın’ın Ulus ilçesinde meydana gelen yangında 2 ahşap ev küle döndü. Ev sahiplerinin yangın anında misafirlikte olması olası bir faciayı önledi.
Yangın Ulus ilçesine bağlı Yukarıdere köyü Kerpiçli Mahallesinde meydana geldi. Eşi ile birlikte misafirliğe giden Şevket Artar’a ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Alevlerin bir anda bütün binayı sardığı yangın yan tarafta bulunan Muharrem Davutoğlu’na ait 2 katlı ahşap eve de sıçradı. Köylülerin haber vermesinin ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ulus, Bartın itfaiyeleri ve Ulus Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile müdahale edilen yangın yaklaşık 4 saat süren söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alınabildi. Yangında 2 ev harabeye döndü. Ulus Kaymakamı Anıl Alkal ve İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Yıldırım Özbaş da olay yerine gelerek yetkililerden bilgiler aldı.
Olay yerinde gazetecilere bilgiler veren Ulus Kaymakamı Anıl Alkal, “Çok şükür can kaybımız yok. Sadece mal kaybı ile atlattık yangını. Onun haricinde ilgili arkadaşlar görevlerinin başındalar. Olaya ilk anından itibaren müdahale ettik. Söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar” dedi.
Jandarma tarafından yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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