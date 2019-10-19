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Bartın'da 2 katlı ahşap bina yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2019 23:22 | Son Güncelleme

BARTIN'da, köydeki kına gecesine giden Melek Kaya'ya ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı.

Bartın'da 2 katlı ahşap bina yandı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da, köydeki kına gecesine giden Melek Kaya'ya ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın, akşam saatlerinde, Terkehaliller köyünde meydana geldi. Köydeki kına gecesine giden Melek Kaya'ya ait ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin tamamını sararken, dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla yangın kısa sürede söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Haberi alıp olay yerine gelen Melek Kaya, gözyaşlarına boğuldu.

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Bartın'da 2 katlı ahşap bina yandıBartın'da 2 katlı ahşap bina yandı

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