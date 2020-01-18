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  4. Bartın'da 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Bartın'da 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 13:20 | Son Güncelleme

Bartın'da 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Bartın'da, köylerdeki barakalardan hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

Yıldız ve Kocareis köyünde, bahçedeki barakadan 2 av tüfeği, akü, ilaçlama makinesi, su motoru, jeneratör ve ot biçme makinesi çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelilerin A.T, E.B. ve S.Ö. olduğunu belirledi.

Şüpheliler, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Çalınan malzemeler, S.Ö'nün evinde bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Baraka hırsızlık Jandarma

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