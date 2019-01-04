HABER

Bartın'da 434 uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.01.2019 12:17 | Son Güncelleme

BARTIN’da jandarmanın yaptığı operasyonda 434 ecstasy hap ele geçirildi.

Bartın'da 434 uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 gözaltı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN’da jandarmanın yaptığı operasyonda 434 ecstasy hap ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
Bartın Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Adana'dan Bartın’a uyuşturucu getirileceği ihbarını aldı. Hemen harekete geçen ekipler, operasyon için koılları sıvadı. Akçamescit köyünde 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde 393 ecstacy hap ve 1 bıçak ele geçirildi. Kozcağız beldesinde de 1 şüpheli yakalandı. Bu şüpheliden çıkan 41 hapla birlikte operasyonda toplam 434 uyuşturucu hap ele geçirilmiş oldu. 3 şüphelinin sorgusu sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Bartın'da 434 uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 gözaltı

PARTNERTürkiye'nin en güzel 10 kadınıTürkiye'nin en güzel 10 kadını
İzmir'de sahte şarap operasyonu: 4 gözaltıİzmir'de sahte şarap operasyonu: 4 gözaltı
Ayvalık’ta kayalıklarda mahsur kalan kaçak göçmenler kurtarıldıAyvalık’ta kayalıklarda mahsur kalan kaçak göçmenler kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ruhsatsız silah peynir-ekmek gibi satılıyor!

Ruhsatsız silah peynir-ekmek gibi satılıyor!

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

G.Saray istedi, İtalya'ya gitti!

G.Saray istedi, İtalya'ya gitti!

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

Iğdır'dan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Iğdır'dan acı haber! Şehit ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uludağ'da aç hayvanlara yemek götürürken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

16 kez yeni yıla giriliyor, şampanya baloncuklara dönüşüyor

16 kez yeni yıla giriliyor, şampanya baloncuklara dönüşüyor

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i öldüren cani adliyeye sevk edildi

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

Edirne'de yılbaşı gecesi dehşeti! 10 kişi 1 kişiyi dövdü, bekledi, yine dövdü...

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Yardım gecesinden sonra hayatı değişti! Şimdi herkes yaptıklarına hayran...

O geceden sonra hayatı değişti! Sosyal medyada başladı...

Şanlıurfa'dan korkunç görüntü... 4 çocuk faciadan kıl payı kurtuldu!

Her şey bir anda oldu! Saat 02.00'da kabusu yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.