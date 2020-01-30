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Bartın’da 5 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 09:22 | Son Güncelleme

Bartın’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, kazanın olduğu alanda peş peşe 2 kaza daha yaşandı.

Bartın’da 5 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Bartın’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, kazanın olduğu alanda peş peşe 2 kaza daha yaşandı. 2 araç devrilen direk yüzünden hasar alırken, diğer 2 araçta önlerinde kaza yapan araçtan kurtulmaya çalışırken birbirine girdi.
Kaza Bartın - Zonguldak yolu üzerine meydana geldi. Bartın’dan, Zonguldak istikametine 74 AAJ 417 plakalı aracı ile seyir halinde olan Taner K. Siremiçavuş Mahallesi mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil orta refüjdeki elektrik direğine çarparak durabildi. Refüjde bulunan direk devrilirken, karşı şeritte seyir haline olan 2 otomobilde direkten kopan parçalar yüzünden hasar aldı. Bu sırada otomobil arkasından seyir halinde olan 2 otomobilde birbirlerine çarparak durabildi. Bir anda savaş alanına dönen olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik gücü sevk edildi. Kazada yaralanan Taner T. Ve Özgür M. Olay yerinde yapılan müdahalelerinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Emniyet güçlerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı olay yerinde araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normal akışına döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bartın’da 5 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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