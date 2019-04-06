Bartın'da 5 sandık yeniden sayılıyor

Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA)- BARTIN'da, AK Parti İl Başkanlığı tarafından İl Seçim Kurulu'na yapılan itirazın ardından tekrar sayılmasına karar verilen 5 sandığın sayımına başlandı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, mevcut başkan MHP'li Cemal Akın 14 bin 24 oy, AK Parti'nin adayı Yusuf Ziya Aldatmaz ise 13 bin 855 oy aldı. Cemal Akın 169 oy farkla yeniden başkan seçildi. Merkez İlçe Seçim Kurulu'na yapılan geçersiz oyların sayımına ilişkin itirazın sonrasında Salı günü yapılan sayımda MHP ile AK Parti arasında oy farkı 149'a düştü.

AK Parti İl Başkanlığı 19 mahallede 154 sandıkta 38 bin 760 geçerli oydaki partiye gelen ıslak imzalı tutanaklar ile YSK sistemine giren resmi olmayan sonuçların birbirini tutmadığı gerekçesiyle bütün sandıkların yeniden sayılması için Bartın İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. Bartın İl Seçim Kurulu yaptığı toplantı sonrasında itiraza ilişkin 154 sandıktan 5 sandığın sayılmasına karar verdi.

Bugün 5 sandığın sayımına Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Orhan Ayaz başkanlığındaki siyasi partilerden 6 komisyon üyesi ile birlikte başlandı. 5 sandıktaki sadece belediye başkanlıkları oy pusulası yeniden sayılıyor.

