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Bartın'da 5 sandıktaki oylar yeniden sayılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 16:38 | Son Güncelleme

AK Parti'nin itirazı sonucu, Bartın belediye başkanlığı seçimi için şüpheli görülen 5 sandıktaki geçerli olarak kayıtlara giren oyların yeniden sayımına başlandı

Bartın'da, AK Parti'nin itirazı sonucu belediye başkanlığı seçimi için şüpheli görülen 5 sandıktaki geçerli olarak kayıtlara giren oyların yeniden sayımına başlandı.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından, Bartın belediye başkanlığı için kullanılan 154 sandıktaki 38 bin 760 geçerli oyun yeniden sayılmasına yönelik yapılan başvuruya ilişkin Bartın İl Seçim Kurulunca oluşturulan ve şüpheli görülen 5 sandıktaki oyların sayılmasına karar veren komisyon, yeniden sayım işlemine başladı.

Bartın İMKB Ortaokulu Spor Salonu'nda oluşturulan İl Seçim Kurulundaki sayım işlemini, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, MHP Belediye Başkan Adayı Cemal Akın, AK Parti Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Aldatmaz ve partililer de takip ediyor.

Öte yandan, sayım nedeniyle okul bahçesi ve çevresinde emniyet ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı.

- Süreç

31 Mart yerel seçimlerinde MHP'nin adayı Cemal Akın 14 bin 24, AK Parti'nin adayı Yusuf Aldatmaz 13 bin 855 oy almış ve Akın'ın 169 farkla belediye başkanı seçildiği açıklanmıştı.

1 Nisan Pazartesi günü AK Parti ve MHP'nin, Bartın belediye başkanlığının resmi olmayan seçim sonuçlarına itirazda bulunması üzerine geçersiz olarak kayıtlara giren bin 562 geçersiz oy yeniden sayılmış ve bu oylardan 41'i AK Parti, 20'si MHP, 11'i CHP, 2'si Saadet Partisi ve 3'ü bağımsız aday lehine geçerli kabul edilmişti.

Geçersiz olarak kayıtlara giren bin 562 oy sayımı sonucunda seçimi kazandığı açıklanan MHP'nin adayı Cemal Akın ile AK Parti'nin adayı Yusuf Aldatmaz arasındaki oy farkı 148'e düşmüştü.

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