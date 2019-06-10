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Bartın’da 7 katlı binada yangın: 2’si çocuk 9 kişi hastanelik oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 16:26 | Son Güncelleme

Bartın’da bir apartmanın dış yalıtım malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı.

Bartın’da bir apartmanın dış yalıtım malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı. Binada yaşayan 16 aile dairelerinden tahliye edilirken, dumandan etkilenen 2’si çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Bartın’da bir apartmanın kalorifer kazanının sökümü sırasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcım binanın ısı yalıtım malzemelerini tutuşturdu. Binada yaşayan 16 aile dairelerinden tahliye edilirken, dumandan etkilenen 2’si çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, öğle saatlerinde Kemerköprü Mahallesi Elmalık Sokak’taki 7 katlı bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın bodrum katındaki kalorifer sistemini söken işçilerin kaynak yaptığı sırada kıvılcımlar binanın ısı yalıtımı için yapılan malzemeleri tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen yangın binayı sardı. Olay yerine itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri binada bulunan 16 aileden büyük bir kısmı dışarı çıkarken, kalanlar ise itfaiye ekiplerinin yardımıyla dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekipleri kısa sürede bodrumdaki yangını kontrol altına alarak söndürdü. Dumandan etkilenen 2’si çocuk 9 kişi, 112 acil sağlık ekiplerince ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. 9 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bartın’da 7 katlı binada yangın: 2’si çocuk 9 kişi hastanelik oldu

Bartın’da 7 katlı binada yangın: 2’si çocuk 9 kişi hastanelik oldu

Bartın’da 7 katlı binada yangın: 2’si çocuk 9 kişi hastanelik oldu

Bartın’da 7 katlı binada yangın: 2’si çocuk 9 kişi hastanelik oldu

Bartın’da 7 katlı binada yangın: 2’si çocuk 9 kişi hastanelik oldu

Bartın’da 7 katlı binada yangın: 2’si çocuk 9 kişi hastanelik oldu

Bartın’da 7 katlı binada yangın: 2’si çocuk 9 kişi hastanelik oldu

Bartın’da 7 katlı binada yangın: 2’si çocuk 9 kişi hastanelik oldu

Bartın’da 7 katlı binada yangın: 2’si çocuk 9 kişi hastanelik oldu

Bartın’da 7 katlı binada yangın: 2’si çocuk 9 kişi hastanelik oldu

Bartın’da 7 katlı binada yangın: 2’si çocuk 9 kişi hastanelik oldu

Bartın’da 7 katlı binada yangın: 2’si çocuk 9 kişi hastanelik oldu

Bartın’da 7 katlı binada yangın: 2’si çocuk 9 kişi hastanelik oldu
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