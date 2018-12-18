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Bartın’da akaryakıt operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 15:54 | Son Güncelleme

BARTIN’da jandarma ekiplerinin eş zamanlı yaptığı operasyonda toplam 4 bin 123 litre kaçak mazot ele geçirildi.

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN’da jandarma ekiplerinin eş zamanlı yaptığı operasyonda toplam 4 bin 123 litre kaçak mazot ele geçirildi.
Jandarma ekipleri Bartın Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararı ile eş zamanlı 4 şüphelinin adresine baskın yaptı. Bartın merkeze bağlı Ahmetpaşa köyünde 755 litre motorin ve 1 av tüfeği, Epçilerkadı köyünde 300 litre motorin, Çakırdemirci köyünde 118 litre motorin, 1 kuru sıkı tabanca, 4 şarjör, 17 kurusıkı tabanca fişeği, Amasra ilçe merkezinde 2 bin 950 litre, toplamda 4 ayrı yere baskında 4 bin 123 litre hırsızlık olduğu tespit edilen motorin ele geçirildi. Baskın yapılan evlerde O.B., E.K., R.K., ve A.T., isimli şüpheliler ifadeleri alınmak üzere gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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