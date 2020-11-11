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  4. Bartın’da alkollü sürücü yayaya çarptı: 1 ağır yaralı

Bartın’da alkollü sürücü yayaya çarptı: 1 ağır yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 19:59 | Son Güncelleme

Bartın’da alkollü sürücünün kullandığı otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.Kaza, Kavaklı mevkii İskele Caddesi’nde meydana geldi.

Bartın’da alkollü sürücünün kullandığı otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Kavaklı mevkii İskele Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yalı mevkiinden Kavaklı istikametine seyir halinde olan O.A. yönetimindeki 67 DN 489 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün alkollü olmasından dolayı kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen 64 yaşındaki Muzaffer Birlik’e çarptı. Otomobilin metrelerce sürüklediği Birlik kazada ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Birlik’in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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