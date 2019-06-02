Bartın'da aranan kişilere yönelik operasyon

Bartın'da, çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunanların yakalanması için 48 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 kişiden 5'i "hırsızlık" suçundan tutuklandı, 4 şüpheli serbest bırakıldı.

Diğer 8 şüpheli ise karakoldaki ifadeleri ve savcılık sorgularının adından salıverildi.

