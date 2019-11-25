Bartın’da balıkçı oltasına yavru köpek balığı takıldı

Bartın’da denizde avlanan amatör balıkçının oltasına yavru köpek balığı takıldı.

Bartın’da, amatör balıkçılıkla uğraşan Erdi Dağlı isimli gencin, oltası ile balık avlamak için gittiği Mugada’da oltasına balık takıldı. Oltayı çekmekte güçlük yaşayan genç, büyük bir balık tuttuğunu düşünürken, denizden çıkan balığı görünce şaşırdı. Gencin oltasına yavru camgöz türü köpek balığı takıldı. O anlar Dağlı’nın arkadaşları tarafından anbean cep telefonuna kaydedildi. Genç, yavru köpek balığını kancadan kurtararak yeniden denize bıraktı.

