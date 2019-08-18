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Bartın'da baraja uçan otomobilde ölen 4 kişi toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 19:17 | Son Güncelleme

BARTIN’da dün akşam saatlerinde baraj sularına gömülen araçta yaşamını yitiren Hüseyin Özgüç (65), oğulları İlyas Özgüç (33) ile İsmail Özgüç (35) ve damadı Muhammet Karakaş (45) gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bartın'da baraja uçan otomobilde ölen 4 kişi toprağa verildi

Ayhan ACAR/BARTIN (DHA)- BARTIN’da dün akşam saatlerinde baraj sularına gömülen araçta yaşamını yitiren Hüseyin Özgüç (65), oğulları İlyas Özgüç (33) ile İsmail Özgüç (35) ve damadı Muhammet Karakaş (45) gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Kışla Barajı’nda meydana geldi. Düğünden dönenlerin içinde bulunduğu İlyas Özgüç (35) yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu baraja devrildi. Otomobildeki Arif Üstünbaş (46) son anda araçtan atlayıp, yüzerek kıyıya ulaşmayı başarırken Hüseyin Özgüç, oğulları İlyas Özgüç ile İsmail Özgüç ve damadı Muhammet Karakaş ise araçtan sıkıştı. Otomobil suya gömülürken, ihbar üzerine olay yerine gelen dalgıç polisler arama çalışması başlattı. Dalgıçlar, kısa süre sonra otomobile ulaştı. Hüseyin Özgüç'ün arabada cansız bedenine ulaşıldı. Çalışmalarını sürdüren dalgıçlar, barajın dibinde İsmail ve İlyas Özgüç ile Muhammed Karakaş'ın cansız bedenlerini de buldu. Cesetler dün gece saatlerinde, Bartın Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Bugün hastaneden alınan yakınları tarafından cenazeler Barkaçboz köyüne getirildi. Buradaki evlerinin önünde Kur'an-ı Kerim okunup, helallik alındı.
Kazadan yaralı kurtulan ve hastaneye kaldırılan Arif Üstünbaş taburcu olduktan sonra cenaze namazına katıldı. 4 tabut, evin önünde yan yana dizildiğinde ailelerin feryatları yürekleri dağladı.
İkindi namazının ardından köy meydanında kılınan cenaze namazına Bartın Vali Vekili Gökhan Gürbüzerol, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Kozcağız Belediye Başkanı AK Parti'li Mustafa Karaman, Bartın Emniyet Müdürü Ogün Vural, İl Jandarma Komutanı Alb. Yavuz Selim Kapancı ve köylüler katıldı.
Cenaze namazının ardından Hüseyin Özgüç, oğulları İlyas Özgüç ile İsmail Özgüç ve damadı Muhammet Karakaş köy mezarlığında toprağa verildi.

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Bartın'da baraja uçan otomobilde ölen 4 kişi toprağa verildiBartın'da baraja uçan otomobilde ölen 4 kişi toprağa verildiBartın'da baraja uçan otomobilde ölen 4 kişi toprağa verildiBartın'da baraja uçan otomobilde ölen 4 kişi toprağa verildi

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