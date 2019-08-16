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Bartın’da bayram bilançosu belli oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 16:52 | Son Güncelleme

Bartın İl Emniyet Müdürlüğünün bayram boyunca yaptığı denetimlerde, 20 aranan şahıs yakalandı, 610 araca cezai işlem uygulandı.

Bartın’da bayram bilançosu belli oldu

Bartın İl Emniyet Müdürlüğünün bayram boyunca yaptığı denetimlerde, 20 aranan şahıs yakalandı, 610 araca cezai işlem uygulandı. Yapılan denetimlerde, araçlardaki kemer tokalarına da el konuldu.
Bartın İl Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı süresinde yapılan denetimlerin bilançosunu çıkarttı. Bayram süresince emniyet sorumluluk sahasında 10 bin 815 vatandaşlın güvenlik taraması yapıldı. Bayramın huzurlu geçmesi için bütün izinlerin kaldırıldığı Emniyet Müdürlüğünde drone destekli denetimler 24 saat süresinde kesintisiz devam etti.
Yapılan denetimlerde arama kararı bulunan 20 şahıs yakalanırken trafik ekipleri de boş durmadı. 2 katına çıkartılan trafik denetim ekipleri otobüslere de gizli yolcu olarak binip yerinde denetim yaptı. Bayram süresinde 3 bin 500 aracın denetlendiği ilde 610 araca cezai işlem uygulanırken, 56 araç da eksiklikleri yüzünden trafikten men edildi. 11 alkollü sürücünün ehliyetine el konulduğu Bartın’da emniyet sorumluluk alanında 7 adet maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda ise 16 vatandaş yaralandı. Denetimlerde ‘Kemerin ses getirsin’ projesi de damgasını vurdu. Araç emniyet kemeri ikazını susturmak için kullanılan kemer tokaları ile yolculuk yapan vatandaşlarda uyarılarak tokalara el konuldu.

“Riskler ortadan kaldırıldı”
Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Genel Asayiş ve Kamu düzeninin devamının sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla Bartın ilimizde önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda ilimizde kamu kurum ve kuruluşları, stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları yerlerde mevzuata uygun bir şekilde tüm birimlerimiz teyakkuz halinde bulunarak başta asayiş,trafik,terör ve narkotik konuları olmak üzere suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması Aranan şahıs ve araçların yakalanabilmesi için tüm ilimizde uygulama ve denetimler yapılmıştır. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için izinler kaldırılarak yüzde 100’e yakın personel ile Bayram süreci sorunsuz bir şekilde Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde Bayram geçirmeleri sağlanılmıştır. Huzur ve güven ortamının sağlanması için teknik tüm imkanlar kullanılmış drone insansız hava aracı sürekli ilimizde kontrol ve denetim amaçlı uçurulmuştur. Bartın ilimizde Asayiş Şube Müdürlüğümüzce vatandaşlarımıza zarar verebilecek her türlü risk ortadan kaldırılmıştır” denildi.

Bartın’da bayram bilançosu belli oldu

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