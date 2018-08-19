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Bartın'da bir yıldır aranan zanlı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 19:18 | Son Güncelleme

Bartın'da, çeşitli suçlardan bir yıldır aranan ve düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte bazı evlerden hırsızlık yapılması ve bazı kadınlara cinsel istismarda bulunulmasıyla ilgili çalışma başlattı.

"Hırsızlık", "konut dokunmazlığını ihlal", "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "cinsel saldırı" suçlarına karıştığı tespit edilen T.Y, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

T.Y'nin emniyetteki ifadesinde, İstanbul, İzmir, Bursa ve Sakarya'da da benzer suçları işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Daha önce bir otobüs firmasında muavinlik yaptığı sırada yabancı uyruklu bir kadına tacizde bulunduğu öne sürülen T.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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