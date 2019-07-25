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Bartın'da cinsel taciz iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 10:45 | Son Güncelleme

Kentte pazar yeri ve marketlerde kadınlara cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı

Bartın'da, pazar yeri ve marketlerde kadınlara cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde insanların kalabalık olduğu pazar yeri, market ve işlek caddelerde kadınlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen R.A. (61), şikayet üzerine, Bartın İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından takibe alındı.

Ekiplerce kapalı pazar yerinde yakalanan R.A, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, "cinsel istismar" suçundan tutuklandı.

Öte yandan R.A'nın, bir marketteki cinsel istismarı, iş yerinin güvenlik kameralarının kayıtlarına da yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel taciz Emniyet tutuklama

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