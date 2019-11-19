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Bartın’da dalış eğitimi yapan astsubay kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 18:14 | Son Güncelleme

Bartın’ın Amasra ilçesinde, dalış eğitimi yaparken denizde kaybolan astsubay için arama çalışmaları başlatıldı.Edinilen bilgiye göre, Batı Karadeniz Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK) botuyla Tarlaağzı Limanı Mağaralar bölgesine giden 2 uzman çavuş ve 1 astsubay, burada eğitim amacıyla dalış gerçekleştirdi.

Bartın’da dalış eğitimi yapan astsubay kayboldu

Bartın’ın Amasra ilçesinde, dalış eğitimi yaparken denizde kaybolan astsubay için arama çalışmaları başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Batı Karadeniz Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK) botuyla Tarlaağzı Limanı Mağaralar bölgesine giden 2 uzman çavuş ve 1 astsubay, burada eğitim amacıyla dalış gerçekleştirdi. Uzman çavuşlar bir süre sonra su yüzeyine çıkarken, Astsubay Hakan Karataş (34) gözden kayboldu. Bir süre astsubayı arayan uzman çavuşlar sonuç alamayınca durum Sahil Güvenlik arama kurtarma ve AFAD ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, denizde astsubayı arama çalışması başlatırken, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri de liman bölgesinde hazır bekletiliyor.

Tarlaağzı Balıkçı Barınağı görevlisi Talip Uçar, arama çalışmalarının devam ettiğini ve denizde dalganın olduğunu söyleyerek, arama çalışmalarının bulunduğu bölgenin sıkıntılı olduğunu kaydetti.

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