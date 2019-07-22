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Bartın'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 19:49 | Son Güncelleme

BARTIN'da, polisin düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu tespit edilerek gözaltına alınan 2'si Suriye uyruklu 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Bartın'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da, polisin düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu tespit edilerek gözaltına alınan 2'si Suriye uyruklu 3 kişiden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarında terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptıkları belirlenen 2’si Suriye uyruklu 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan bilgisayar, cep telefonu ve dokümanlara el konuldu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1 kişi tutuklanırken, Suriye uyruklu 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 2 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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Bartın'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

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