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Bartın'da denize giren 2 kişi boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 17:27 | Son Güncelleme

Amasra ilçesinde denizde akıntıya kapılan kişi ile onu kurtarmaya çalışan tatilci yaşamını yitirdi

Bartın'ın Amasra ilçesinde denize giren 2 kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Göçkündemirci köyü plajında Karabük'ten Bartın'a gelen Azime Özkan (38), girdiği denizde akıntıya kapıldı.

Ankara'dan tatile geldiği öğrenilen ve Özkan'ı kurtarmak için denize giren Ender Tunçbilek de (52) akıntıya kapıldı.

Vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan Özkan ve Tunçbilek, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Özkan ve Tunçbilek, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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bartın boğulma deniz

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