HABER

Bartın’da dini duyguları istismar iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 20:46 | Son Güncelleme

Vatandaşların dini duygularını istismar ettiği ileri sürülen emekli imam gözaltına alındı

Bartın’da kişilerin dini duygularını istismar ettiği ileri sürülen emekli imam gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, kişilerin dini duygularını istismar ederek maddi kazanç sağladığı iddia edilen emekli imam S.A’yı takibe aldı.

Ekipler S.A’nın, merkeze bağlı Hıdırlar köyündeki evine yapılan operasyonda, çok sayıda yazılmış muska, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 19 adet değişik boylarda ve ebatlarda bıçak ve çok sayıda mermi ele geçirdi.

S.A’ya "tekke ve zaviyelerle türbedarlık ile birtakım unvanların men ve ilgasına muhalefet" ve “ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet" suçlarından cezai işlem uygulandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A, adli kontrol şartıyla salıverildi.

PARTNERBütün işe sırtlan bozdu! Bakın neler oldu!Bütün işe sırtlan bozdu! Bakın neler oldu!
FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan ortak açıklamaDışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan ortak açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bartın Dini İstismar sahte hoca

En Çok Okunan Haberler

Parkta ilişkiye girdiler!

Parkta ilişkiye girdiler!

Böyle genelev görülmedi!

Böyle genelev görülmedi!

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'da salıncakta dehşet! 8 yaşındaki kız çocuğunun boğazına dolanan ip canından ediyordu

Bursa'da salıncakta dehşet! 8 yaşındaki kız çocuğunun boğazına dolanan ip canından ediyordu

EGM 3000 lisans mezunu komiser yardımcısı alınacağını duyurdu! İşte başvuru şartları

EGM 3000 lisans mezunu komiser yardımcısı alınacağını duyurdu! İşte başvuru şartları

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan ortak açıklama

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan ortak açıklama

Kırmızı Bülten'le aranan terörist Mehmet Y. Bulgaristan'da yakalandı

Kırmızı Bülten'le aranan terörist Mehmet Y. Bulgaristan'da yakalandı

İnterpol tarafından aranıyordu! Bursa'da yakalandı

İnterpol tarafından aranıyordu! Bursa'da yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.