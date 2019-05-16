Bartın’da engelliler askerlik sevinci yaşadı

Bartın’da Engelliler Haftası kapsamında 1 günlük askerlik eğitimine alınan engelli vatandaşlar, üniforma giyip, askerlik sevinci yaşadı.

Bartın Deniz Komutanlığı Engelliler Haftası kapsamında engellilere yönelik 1 günlük temsili askerlik uygulaması gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinde Boğaz mevki’indeki komutanlık tesislerine gelerek teslim olan engelli vatandaşlar 1 gün boyunca üniforma giyip temsili askerlik yaptı.

Engelli vatandaşlar için daha sonra yemin töreni düzenlendi. Törene Bartın Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Mustafa Çalışkan, komutanlık personeli ve engelli aileleri katıldı.

Törende konuşan Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Mustafa Çalışkan, “Bu hafta içerisinde engelleri nedeniyle askerlik yapamayan gençlerimiz bir günlüğüne asker elbisesi giyecekler ve her Türk vatandaşı gibi askerlik gururunu tadacaklardır. Bartın Deniz Komutanlığına bu maksatla gelen değerli gençler; engelli olmak asla bir ayıp ve hiçbir şey yapmamak değildir. Ayıp ve kabahat ülkesini ve vatanim sevmemek, üzerine düşen vazifeleri yapmamaktır. Sizler bugün burada kutsal vatandaşlık görevinizi yerine getirmek için bulunmaktasınız. Askerlik yemin törenine üniformalarınızı giyerek ve kısa sürede selam verme eğitimini alarak hazırlandınız. Biraz sonra bayrağa ve silaha el basarak yemin edeceksiniz. Bu yemin ile ülkenize ve milletinize olan bağlılığınızı bir kere daha göstermiş olacaksınız. Bir günlük temsili askerliğin sonunda terhis belgelerinizi alarak kutsal vatandaşlık ve askerlik görevinizi tamamlayacaksınız” dedi.

Albay Çalışkan’ın konuşmasının ardından yemin töreni yapıldı. 1 gün boyunca komutanlıkta kalan engelli vatandaşla daha sonra terhis belgeleri verildi.



