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Bartın'da ev yangını: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 00:28 | Son Güncelleme

Sigara izmaritinden çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi

Bartın'da yalnız yaşayan bir kişi, sigara izmaritinden çıkan yangında hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Karahüseyinli köyündeki evinde ikamet Muammer Kazmacı'ya (66) ait evde yangın çıktı.

Kazmacı'nın evde yalnız olduğu sırada çıkan yangını fark eden köylüler, durumu itfaiyeye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerince yangının kontrol altına alınmasının ardından eve giren 112 Acil Sağlık ekipleri, yatak odasında Kazancı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yangının sigara izmaritinden çıktığı tespit edilirken Kazmacı'nın cenazesi Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsisi yapılmak üzere Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.

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bartın Izmarit sigara yangın

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