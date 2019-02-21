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Bartın'da FETÖ/PDY davaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 15:05 | Son Güncelleme

Bartın'da FETÖ/PDY davaları

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında ayrı ayrı dava açılan 4 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanık K.Ö. savunma yaptı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, örgütle bir bağının bulunmadığını ileri süren K.Ö, "2011'de evlendim ve düğün takılarını o dönem Halk Bankası'na kiralık kasaya koyduk. 2 yıl orada durdu ve daha sonra kasa kirası vermemek için bir dönem evde sakladık. 2014 Mart ayında gördüğüm reklam üzerine hem yatırım hem de güvenlik amacıyla Bank Asya'ya yatırdım. 2015 Mart ayında da bir arsa aldım, yatırımlarımı bozdurarak çektim. Bu işlemlerim tamamen yatırım ve güvenlik amaçlıydı, herhangi bir talimat söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı, 16 Nisan'a erteledi.

Aynı mahkemedeki ikinci duruşmada, tutuksuz yargılanan E.A. önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirtti.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanık hakkında her ne kadar "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılmış olsa da örgüt hiyerarşisine katılmadığı, örgütün yayın organlarına abone olduğu, örgütle irtibatlı derneğe üyeliği ve örgüte bilerek ve isteyerek yardımda bulunduğu gerekçesiyle sanığın "terör örgütüne yardım etmek" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık ve avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı ek savunma yapması için duruşma, 8 Mart'a ertelendi.

Son duruşmada ise, "terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla sanıklar A.Ş. ile N.Ş. savunma yaptı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanıkların örgütle irtibatlı derneklere üye olmadıkları, şifreli haberleşme programı kullanmadıkları, Fetullah Gülen'e ait kitap sakladıkları yönündeki ihbar sonrası yapılan aramada bir bulguya rastlanılmadığı, Bank Asya işlemlerinin rutin bankacılık işlemleri olduğu, sanıkların bilerek veya isteyerek örgüte yardım ettiklerine dair bir delile rastlanılmadığından beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, örgüte yardım ettiğine dair yeterli delil bulunmadığını belirttiği sanıkların, beraatine karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü

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