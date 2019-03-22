Bartın'da FETÖ/PDY davalarında karar

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında tutuksuz 3 sanığın yargılandığı davalarda karar açıklandı.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan Seyfullah Kaçan ve avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan iddia makamı, sanığın isnat edilen suçtan hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Son savunmasını yapan sanık Kaçan, tanıkların, örgüt toplantılarına 17-25 Aralık'tan sonra da devam ettiği yönündeki ifadelerin çelişkili olduğunu öne sürerek, "Tanıklar, sohbetlere kendilerinin katılmadığını, ancak benim devam ettiğimi söylemiş. Kendileri devam etmediyse, benim devam ettiğimi nereden biliyorlar? Tanık ifadelerini reddediyorum. Yine Bank Asya'ya yatırdığım para talimatla değildir. Örgüt liderinin çağrısından 1 yıl sonra yatırdım. Talimatla yatırsam hemen yatırırdım. Ben terörist değilim, hain de değilim. Beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, örgüt üyeliğinden sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.