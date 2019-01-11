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Bartın'da FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 13:08 | Son Güncelleme

Bartın'da FETÖ/PDY davası

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında hakkında dava açılan tutuklu binbaşının yargılanmasına başlandı.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanan ve meslekten ihraç edilen binbaşı R.I, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yaptı.

R.I, avukatının da hazır bulunduğu duruşmada, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek örgütle bağının olmadığını savundu.

Ankesörlü hatlardan örgüt üyeleriyle görüştüğüne yönelik suçlamaya karşılık yaptığı savunmasında R.I, ardışık arama söz konusu olmadığını, görev yaptığı, birlikte iletişim subayı olduğu ve tanıdığı, tanımadığı herkesle irtibat kurduğunu öne sürdü.

Aleyhinde ifade veren tanıkların ifadelerinin de tahminlerden ibaret olduğunu savunan R.I, "Yine aynı birlikte görev yaptığımız deniz binbaşı B.Y, benim FETÖ'cü olduğum yönünde rapor tutmuş ancak bir süre sonra kendisi FETÖ kapsamında gözaltına alındığında itirafçı olmuştur. Binbaşı B.Y, atama subayımızdı ve beni sürgün yeri olarak görülen Bartın'a tayin etmiştir. Ben FETÖ mensubuysam ve kendisi de itirafçı olduğuna göre beni sürgüne göndermemesi gerekirdi. Hakkımda ByLock iddiası yoktur, örgütün okullarına, dershanelerine gitmedim. Bank Asya'da hesabım yoktur. 11 aydır tutukluyum, beraatimi veya tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, B.Y'nin tanık olarak dinlenilmesi ve sanık hakkında tutulan raporun emniyet müdürlüğünden istenilmesi için duruşmayı 26 Şubat'a erteleyerek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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binbaşı duruşma FETÖ/PDY Sanık

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