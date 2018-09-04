Bartın'da FETÖ/PDY operasyonu

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Tüm Çalışanlar Emekliler Derneği (TÜMÇED) üyesi olan 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince adreslere düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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