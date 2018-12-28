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Bartın'da fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 19:34 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 30 şüpheliden 4'ü tutuklandı, fuhuş yapıldığı belirlenen 12 ev ile 2 pansiyon mühürlendi - Fuhuş yapan yabancı uyruklu kadınlardan birinde frengi tespit edildi

Bartın'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte belirlenen adreslere fuhuş operasyonu düzenledi.

Operasyonda kapsamında 30 şüpheli, fuhuş yapma, aracılık etme, zorlama ve maddi kazanç elde etme suçlamasıyla gözaltına alındı, fuhuş yapıldığı belirlenen 12 ev ile 2 pansiyon ise mühürlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılardan fuhuş yaptıkları öne sürülen 3 kadın ile fuhşa zorladıkları ve maddi kazanç elde ettikleri iddia edilen 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 4 zanlı tutuklanırken, savcılıktaki sorgularının ardından salıverilen yabancı uyruklu 3 kadın sınır dışı edildi.

Bu arada kadınlardan birinde frengi hastalığı tespit edildiği belirtildi.

Diğer 26 kişiye ise idari para cezası verildi.

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