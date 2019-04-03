Bartın'da geçersiz oy sayımı tamamlandı, kazanan MHP'li Akın oldu

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da, AK Parti ve MHP tarafından yapılan itirazın ardından belediye başkanlığındaki geçersiz oyların sayımı tamamlandı. Mevcut başkan MHP'li Cemal Akın, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazandı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, mevcut başkan MHP'li Cemal Akın 14 bin 24 oy, AK Parti'nin adayı Yusuf Ziya Aldatmaz ise 13 bin 855 oy aldı. Cemal Akın 169 oy farkla yeniden başkan seçildi. AK Parti Bartın İl Başkanlığı ise 154 sandıktaki geçersiz 1562 oya itiraz etti. MHP Bartın İl Başkanlığı da kendi sandık müşahitlerinin aldığı oy oranlarının YSK'nın resmi olmayan sonuçlarından fazla olduğu gerekçesiyle 154 sandıktaki geçersiz oyların sayımı için Merkez İlçe Seçim Kuruluna dilekçe verdi.

Polis ekipleri, oy sayımının yapıldığı bina içinde ve dışında geniş güvenlik önlemleri aldı. 1562 geçersiz oy sayımı sonucunda, MHP'ye 20 oy, AK Parti’ye 40, CHP 11, Saadet Partisi 2 ve bağımsız belediye başkan adayına 3 oy tespit edildi. Bu rakamlar ilçe seçim kurulu tarafından tutanak altına alınırken, AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı karara itiraz ederek, 154 sandıktaki geçerli oyların tamamının sayılması için İl Seçim Kurulu’na itirazda bulunacağı öğrenildi.