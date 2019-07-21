Bartın'da gölde boğulan 2 kuzen toprağa verildi

Kuzenlerin evlerinde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, helallik alındı. Burada fenalaşan kuzenlerin babaannesi Durkadun Öztamur'u yakınları teselli etti.

Kurucaşile ilçesi Sarıderesi köyündeki gölde boğulan lise 2. sınıf öğrencisi Buse (15) ile amcasının kızı lise 1. sınıf öğrencisi Neslihan Öztamur'un (14) cenazeleri, cenaze aracı ile Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak köylerine getirildi.

Öte yandan bu yıl liseye başlayacağı öğrenilen Neslihan Öztamur'un, ortaokulu takdir alarak tamamladığı ve en büyük hayalinin hukuk fakültesi okuyarak avukatlık yapmak olduğu öğrenildi.

Dün, geç saatlere kadar çocuklarının eve dönmemesinden şüphelenen aileleri, kuzenleri aramaya başlamış ve köylülerin derede yaptığı aramada Buse'nin cansız bedenine ulaşılırken, Neslihan'ın cesedi de dalgıçlar tarafından gölün dibinde bulunmuştu.

