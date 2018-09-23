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Bartın'da hastane inşaatında göçük

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 11:36 | Son Güncelleme

Göçük altında kalan kepçe operatörü kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, kamyon şoförünü kurtarma çalışması devam ediyor

Bartın'da bir hastane inşaatında meydana gelen göçükte toprak altında kalan kepçe operatörü kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, kamyon şoförünü kurtarma çalışması sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Şiremirçavuş Mahallesi'ndeki devlet hastanesinin inşaatında hafriyat çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Kepçe operatörü Erkan Cumhur (38) ile kamyon şoförü Hayati Erdoğan (40) toprak altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin iş makineleri yardımıyla yürüttüğü çalışma sonucu kepçe operatörü Cumhur, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kamyon şoförü Erdoğan'ı kurtarma çalışması ise devam ediyor.

Kamyonun tamamının, kepçenin ise bir bölümünün toprak altında kaldığı görüldü.

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