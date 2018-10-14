Bartın'da, polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen "Hırsız kapan" operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ve polis ekiplerince, aranan şüphelilerin yakalanması ve suçun önlenmesine yönelik kent merkezi ve ilçelerde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "yaralama", "dolandırıcılık" ve "hırsızlık" gibi suçlardan aranan 29 kişi gözaltına alındı.

Emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı, 1'i savcılıktan, 4'ü de adli kontrol şartıyla salıverildi. Şüphelilerden 11’i ise emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Bu arada, operasyon kapsamında kentte günlük kiralanan evlere yönelik denetimlerde ise polis ekiplerince 59 bin 425 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

