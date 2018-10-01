Bartın’da hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

Bartın'da bir döviz bürosundaki hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, şehir merkezindeki bir döviz bürosuna döviz bozdurmaya gelen S.S, elindeki 100 avroyu masanın üzerinde unuttu.
Bu esnada döviz bürosuna para bozdurmak için gelen M.G. de masanın üzerindeki 100 avroyu alarak cebine koydu.
Durumun polise bildirilmesinin üzerine kamera görüntülerini izleyen ekipler, eşkalini belirledikleri şüpheliyi yakalayarak, parayı S.S'ye teslim etti.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, S.S’nin parasını masanın üzerinde unutması ve o esnada orada olan. M.G’nin de parayı alarak cebine koyması yer alıyor.
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