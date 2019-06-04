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Bartın'da iş yeri deposundan hırsızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 22:19 | Son Güncelleme

Bir iş yerinin deposundan 75 bin lira değerinde 800 çift ayakkabı çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Bartın’da bir iş yerinin deposundan 75 bin lira değerinde ayakkabı çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kentte ayakkabı imalatı yapan M.K, Çaydüzü Mahallesindeki deposundan 75 bin lira değerinde 800 çift ayakkabı çalındığı iddiasıyla polise şikayette bulundu.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, ayakkabıların M.Ç. ve M.E tarafından çalındığı belirlendi.

Şüpheliler, teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul’un Pendik ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı, çalıntı mallar da buradaki bir depoda ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Çalıntı ayakkabılar ise şüphelilerin olayda kullandıkları otomobille Bartın'a getirilerek sahibine teslim edildi.

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Ayakkabı Emniyet hırsızlık işyeri tutuklama

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