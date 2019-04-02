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Bartın'da itiraz üzerine oylar yeniden sayılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 13:54 | Son Güncelleme

AK Parti ve MHP'nin, Bartın belediye başkanlığının resmi olmayan seçim sonuçlarına itirazda bulunması üzerine geçersiz olarak kayıtlara giren oylar için yeniden sayım yapılıyor

AK Parti ve MHP'nin, Bartın belediye başkanlığının resmi olmayan seçim sonuçlarına itirazda bulunması üzerine geçersiz olarak kayıtlara giren oylar yeniden sayılıyor.

AK Parti Bartın Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Aldatmaz, yaptığı açıklamada, il merkezindeki seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini söyledi.

Aldatmaz, gayret, samimiyet ve tevazu içinde seçim çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, seçmenlerin de sandık başına giderek iradesini ortaya koyduğunu söyledi.

Siyasette kazananı tebrik etmeyi bildiklerini vurgulayan Aldatmaz, şöyle devam etti:

"Bu konuda kimsenin hakkını yemeyiz ancak kimseye de hakkımızı yedirmeyiz. Oy sayımına ilişkin elimizde bulunan rakamlarla Yüksek Seçim Kurulu (YSK) rakamlarının uyuşmaması üzere seçmenlerimizin hakkını korumak adına oyların yeniden sayılmasını talep ettik. Oyların tekrar sayılması için itirazımızı gerekçeleriyle YSK'ya ulaştırdık. Süreç içerisinde yaşanacak tüm gelişmeleri kamuoyunun bilgisine sunacağız." diye konuştu.

MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik de partilerince tespit ettikleri seçim sonuçları ile YSK'nın sonuçları arasında fark olduğunu gördüklerini belirterek, "Her ne kadar belediye başkanlığını partimizin adayı Cemal Akın kazanmış olsa da YSK tarafından bildirilen 169 oy farkının daha fazla olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından itirazların kabul edilmesi üzerine, geçersiz olarak kayıtlara giren oyların yeniden sayım işlemine başlandı.

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