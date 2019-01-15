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Bartın’da jandarmadan eş zamanlı operasyon: 26 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.01.2019 17:44 | Son Güncelleme

BARTIN Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin 97 ayrı noktaya eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 26 şüpheli gözaltına alındı.

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin 97 ayrı noktaya eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 26 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler geçtiğimiz günlerde daha önceden belirlenen 97 ayrı noktaya eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlar sonucunda, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan 1 kişi, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 25 kişi olmak üzere, toplamda 26 şüpheli yakalandı. Yine hakkında aranma kaydı bulunan ve belirtmiş olduğu kayıtlı adresinde uzun süredir ikamet etmediği tespit edilen 44 kişi hakkında ise gerekli işlemler yapılması için tutanak hazırlanarak, Bartın İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne gönderildi.

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