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  4. Bartın'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı

Bartın'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 15:11 | Son Güncelleme

Bartın'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı

Bartın'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkeze bağlı Çayır köyünde tek katlı evde yaşayan anne Müyesser (40) ile çocukları Damla (5), Şevval (7) ve Emine Güngör (10) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Durumun fark edilmesi üzerine anne ve baygın haldeki çocukları, komşuları tarafından otomobille getirildikleri Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tedavileri süren 4 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
aile Çocuk karbonmonoksit soba zehirlenme

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