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Bartın'da maaşlarını alamadıklarını öne süren işçiler eylem yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 16:35 | Son Güncelleme

Bartın'da maaşlarını alamadıklarını öne süren işçiler eylem yaptı

Bartın'ın Amasra ilçesinde özel bir maden şirketinde taşeron firma üzerinden çalışan 2 işçi, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle kuleye çıkarak eylem başlattı.

Alınan bilgiye göre, Amasra ilçesine bağlı Tarlaağazı köyünde faaliyet gösteren özel bir maden şirketinde çalıştığı bildirilen 2 işçi, maaşlarını alamadıkları iddiasıyla yaklaşık 80 metre yükseğindeki kuyu vincine çıktı. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İki işçi sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada, 105 gündür maaş alamadıkları için eylem başlattıklarını belirtti.

Şirket yetkilileri de işçilerin alacaklarının ve eylemin kendileriyle bir alakasının olmadığını, taşeron firma yetkilileriyle yaptıkları görüşmede, maaşların birkaç gün içinde ödeneceğini belirttiklerini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Amasra işçi kule maden Taşeron

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