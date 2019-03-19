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Bartın'da marketlerden hırsızlık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 23:40 | Son Güncelleme

Kiraladıkları araçla 10 ilde hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı

Bartın'da, 10 ilde marketlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bartın kent merkezi Kazım Karabekir Caddesi'nde faaliyet gösteren bir markette yapılan sayımda 2 telefonun eksik olduğunu fark eden yetkililer, durumu polise bildirdi.

Yaptıkları incelemede telefonların çalındığını tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ankara'dan kiraladıkları araçla kente gelen şüpheli R.D. ve M.B'yi Sinop'ta düzenlenen operasyonla yakaladı.

"Hırsızlık, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, yankesicilik, kasten yaralama, kaçakçılık" suçlarından kayıtları bulunduğu anlaşılan şüphelilerin, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Konya, Karabük, Zonguldak ve Bolu illerindeki marketlerden de hırsızlık yaptığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık tutuklama zincir market

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