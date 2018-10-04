Bartın'da, 'Meryem Ana' figürlü büst ele geçirildi

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda 'Meryem Ana' figürlü büst ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Büst, tarihi eser olup, olmadığının belirlenmesi için Amasra Müze Müdürlüğü'ne gönderilecek. Bartın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Terkehaliller köyünde oturan O.Y.'de tarihi eser bulunduğu ihbarını almasının ardından harekete geçti. Ekiplerin savcılıktan arama kararı alması üzerine eve baskın yapıldı. Operasyonda 'Meryem Ana' figürlü, tarihi eser olduğu değerlendirilen büst ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan O.Y. hakkında, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı. Jandarma, ele geçirilen eserin gerçek olup, olmadığının tespiti için büstü Amasra Müze Müdürlüğü'ne gönderecek.
Göynük Belediye Başkan Yardımcısı ile gazeteciler arasında küfürlü asfalt kavgası: Soytarı mısınız? Şovmen g..t
ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama
Diyanet'ten 'faiz' açıklaması
Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış
Öğrencisiyle ilişkiye girdi, hamile kaldı! Ayrılmak istediğinde ise...
Gaziantep'te akılalmaz olay... Kanalizasyonda el bombası bulundu!
HDP'de Diyarbakır için Başak Demirtaş adı konuşuluyor
İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılmasına sadece günler kaldı! Peki bizi neler bekliyor?
İnsan Ken bebek sözünü tutamadı! İşte son hali
AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!
Sony, PlayStation Store'da "BÜYÜK Oyunlar, BÜYÜK İndirimler" başlıklı yeni kampanyasını başlattı. İşte detaylar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum