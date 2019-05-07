Bartın'da, MİKA-DER Çocuk Evleri açıldı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - MİNİK Kalplerle Elele Derneği (MİKA-DER), Bartın Valiliği, sanatçılar ve hayırsever iş insanlarının katkılarıyla yapılan, 13 ile 18 yaş arası çocukların kalacağı MİKA-DER Çocuk Evleri Sitesi, Bartın'da hizmete açıldı.

MİKA-DER ile Bartın Valiliği arasında 2012 yılında yapılan protokol gereği Çocuk Evleri Sitesi'nin yapımı tamamlanarak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na devredildi. 1 idari bina ve 4 yaşam biriminden oluşan Mika-Der Çocuk Evleri Sitesi'nde 13 ile 18 yaş arası 40 erkek çocuk kalabilecek. Evlerin yapımına ünlü sanatçılardan Tarkan, Mahsun Kırmızıgül, Erol Evgin, iş insanları Revna Demirören, Tayfun Çebi, Ali Ağaoğlu, Handan Özcan, Ömer Sabancı, Bülent Eriş, Ömer Temelli, Erkan Güral, Tamara Mansimov, Namık Kemal Yüce, Ömer Kaptanoğlu, Doğukan Poyraz ve Yaşar Çebi destek verdi.

Ağdacı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan MİKA-DER Çocuk Evleri Evleri'nin açılışına; Bartın Valisi Sinan Güner, MİKA-DER Başkanı Nesrin Ercan, dernek üyeleri ve davetliler katıldı. Nesrin Ercan, törendeki konuşmasında, bağışçılara teşekkür ederek, "Bizim çocuklarımız ne yazık ki şansları ile dünyaya gelemeyen çocuklardır. Her çocuk bir aile içinde sevgi ile büyüme hakkına sahiptir. Biz onların geçmişlerini maalesef değiştiremeyiz; ama bugünlerini ve yarınlarını daha yaşanılır bırakılıp, onlara daha güzel bir gelecek sunabiliriz. Dilerim ki burada çocuklarımız nefret yerine sevgiyi, öfkenin yerine paylaşmayı dostluğu, korkunun yerine de güveni koyarak, yarının geleceği sağlam bireyler olarak yetişir ve biz bu 40 çocuğu Türkiye'nin geleceğine armağan ederiz" dedi.