Bartın'da minibüs şarampole devrildi

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde, minibüsün şarampole devrilmesi üzerine bölgeye ambulanslar ve arama kurtarma ekipleri gönderildi.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak Kapısuyu mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, bazı yolcular yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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