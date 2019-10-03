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Bartın’da ‘Orman kaçakçığı’ operasyonu: 6 tutuklu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 12:58 | Son Güncelleme

Bartın’ın Ulus ilçesinde ormanda kaçak kesim yaptırdıkları iddiasıyla haklarında soruşturma yürütülen, orman işletme müdürü, işletme şefi ve orman muhafaza memurunun da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı.Bartın’da geçen Temmuz ayında Ulus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ormanlık alanda kaçak kesim yaptıkları ve haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla Ulus Orman İşletme Müdürü Mustafa D.’nin de aralarında bulunduğu 6 şahıs gözaltına alındı.

Bartın’da ‘Orman kaçakçığı’ operasyonu: 6 tutuklu

Bartın’ın Ulus ilçesinde ormanda kaçak kesim yaptırdıkları iddiasıyla haklarında soruşturma yürütülen, orman işletme müdürü, işletme şefi ve orman muhafaza memurunun da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı.
Bartın’da geçen Temmuz ayında Ulus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ormanlık alanda kaçak kesim yaptıkları ve haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla Ulus Orman İşletme Müdürü Mustafa D.’nin de aralarında bulunduğu 6 şahıs gözaltına alındı. Operasyonda 3 kamyon dolusu kaçak kesildiği iddia edilen odun ve kamyonlara da el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı. Olayın ardından Tarım ve Orman Bakanlığı da iddiaların araştırılması için ilçeye müfettiş gönderdi. Ankara’dan gelen müfettişler soruşturmasını tamamladı. Yapılan incelemelerin ardından haklarında suç duyurusu yapılan Ulus Orman İşletme Müdürü Mustafa D., Ulus Orman İşletme Şefi Çağrı Reşat Ö., Ulus Orman İşletme Müdürlüğü’nde görevli orman muhafaza memuru Muharrem Ö. ile orman kesim müteahhitleri Hasan A., Musa U. ve Hüseyin T. Jandarma ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli nöbetçi mahkeme tarafından ‘orman kaçakçılığı’ iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelilerin kaçak kesim yoluyla 2 milyon liraya yakın tutarı zimmetlerine geçirdikleri iddia edildi.

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