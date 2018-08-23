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Bartın'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 15:08 | Son Güncelleme

Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin helikopter desteğiyle müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı - Yangında 10 hektarlık alan zarar gördü

Bartın'da ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Akağaç köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köylülerin haber vermesiyle olay yerine Bartın Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi.

Büyümesi üzerine yangına, Orman Genel Müdürlüğü tarafından Karabük'te konuşlandırılan yangın helikopteri de müdahale etti.

Yangın, uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda, yaklaşık 10 hektarlık alan zarar gördü.

Bartın Orman İşletme Müdürü Selahattin Yanık, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangını büyümeden kontrol altına aldıklarını söyledi.

Yangında, yaklaşık 10 hektarlık alanın zarar gördüğünü ifade eden Yanık, "İlk etapta arazözlerin müdahale ettiği yangın, Karabük'ten gelen helikopterimizin de zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

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