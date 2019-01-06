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Bartın'da ormanlık alanda ceset bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 22:47 | Son Güncelleme

Kimliği belirlenen cesedin göğsünde kurşun yarası olduğu tespit edildi - Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı

Bartın'da dün ormanlık alanda cesedi bulunan kişinin göğsünde kurşun yarası olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Amasra ilçesinin Tarlaağzı köyünde oturan ve 4 Ocak Cuma günü evinden odun toplamak amacıyla ormanlık alana giden Ramazan Uzunay'ın (38) eve dönmemesi üzerine, jandarma ekipleri ve yakınları tarafından arama çalışması başlatıldı. Ekipler dün Tarlaağzı Kayabaşı mevkisinde bir ceset buldu.

Yapılan ilk incelemede, cesedin Ramazan Uzunay'a ait olduğu belirlenirken, göğsünde kurşun yarası tespit edildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
ceset Kayıp ormanlık

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