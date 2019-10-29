Bartın'da otel yangını

Bartın'ın Ulus ilçesinde bir otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi Mezgeler Mahallesi'nde bulunan ve belediye tarafından işletilen 3 katlı Ulus Doğa Park Otel'in çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında üniversite öğrencileri ile 4 ailenin bulunduğu otel boşaltılırken itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Alevlere müdahale ederken yaralanan iki itfaiye eri Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, 36 oda ve 80 yatak kapasiteli otelin çatı kısmında çıkan yangının korkuttuğunu ve alevler büyümesine karşın ekiplerin yangını kısa sürede kontrol altına aldığını söyledi.

Yangına, ilçe itfaiyesinin yanı sıra Ulus Orman İşletmesi yangın arazözleri ile Bartın ve Apdipaşa Belediyelerinin itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiğini anlatan Uzun, "Çok şükür yangın kısa sürede söndürüldü ve can kaybı olmaması da sevindirici. Tabii geçen yıl hizmete açtığımız otelimizde maddi hasar oluştu. Hepimize geçmiş olsun." dedi.

