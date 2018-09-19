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Bartın'da oto dolandırıcılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 09:39 | Son Güncelleme

Senet karşılığı aldıkları araçları parçalayarak sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Bartın'da senet karşılığı aldıkları araçları parçalayarak sattıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, oto dolandırıcılığı yaptığı öne sürülen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin ulaştıkları hacizli araç sahiplerine ufak miktarda ödeme yaptıktan sonra araçları senet karşılığı satın aldıklarını belirledi.

Araçları parçalayarak sattıkları ve senetleri ödemedikleri tespit edilen şüpheliler S.K, T.A. ve H.U. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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araç dolandırıclık Emniyet otomobil tutuklama

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