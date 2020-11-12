HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bartın’da otomobil baraja uçtu: 2 ölü

Bartın’da otomobil baraja uçtu: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 12:33 | Son Güncelleme

Bartın’da yol inşaatında çalışan ve dün geceden beri haber alamayan yakınlarının ihbarı sonucu yapılan çalışmalarda işçilerin kullandıkları 67 AZ 743 plakalı kiralık araçla kaza yaptıkları, GPS ile tespit edildi.

Bartın’da yol inşaatında çalışan ve dün geceden beri haber alamayan yakınlarının ihbarı sonucu yapılan çalışmalarda işçilerin kullandıkları 67 AZ 743 plakalı kiralık araçla kaza yaptıkları, GPS ile tespit edildi. 150 Metreden baraja uçtuğu belirlenen otomobilde ilk belirlemelere göre 2 kişinin cesedine ulaşıldı.
Edinilen bilgiye göre, Bartın - Arıt yol çalışmasında çalıştıkları belirlenen şahıslardan haber alamayan yakınları durumu Jandarma ve polise bilgi verdi. Şahısların kullandıkları otomobilin kiralık olduğunu tespit eden ekipler, firma ile irtibata geçerek aracın GPS’in den konumunu Kirazlı barajı bölgesinde olduğunu belirleyerek, bölgeye Jandarma, 112, AFAT, itfaiye ve Sahil Güvenlik Komutanlığından dalgıçlar gönderildi.
Bartın - Karabük karayolu Derbent Köyü Kirazlı mevki’ine ulaşan ekipler yolun kenarında araç parçalarını bulunca baraj da arama çalışmaları yaparak otomobilin yerini tespit etti. Dalgıçların yardımı sonucu ilk belirlemelerde otomobilde 2 erkek şahsın cansız bedenine ulaşarak çıkarmak için çalışmalara başladı.
Otomobilde 3 kişi olduğunu yönünde bilgilerin verilmesi üzerine dalgıçlar Kirazlı barajında arama çalışmalarını sürdürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastalık habercisi mi? Aniden ortaya çıkıyor Hastalık habercisi mi? Aniden ortaya çıkıyor
Aydın için kritik uyarı! '50-60 yılda bir yıkıcı deprem oluyor'Aydın için kritik uyarı! '50-60 yılda bir yıkıcı deprem oluyor'
İkinci el araba fiyatları yükseldi!İkinci el araba fiyatları yükseldi!
1/
En Çok Okunan Haberler
Altın güne düşüşle başladı...
Altın güne düşüşle başladı...
65 yaş ve üstü için sokağa çıkma kısıtlaması hangi illerde var?
65 yaş ve üstü için sokağa çıkma kısıtlaması hangi illerde var?
İçeri giren çıkmadı! Mahallelinin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı
İçeri giren çıkmadı! Mahallelinin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı
Yasak Elma'ya böyle veda etti: Öldü dediler, omuzlarda taşındım
Yasak Elma'ya böyle veda etti: Öldü dediler, omuzlarda taşındım
Ermenistan karıştı! Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor
Ermenistan karıştı! Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor
Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı
Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Diğer Haberler
Ankara'da freni boşalan belediye otobüsünün apartmana çarptı! Şoförün peşinden koştuğu anlar kamerada
Ankara'da freni boşalan belediye otobüsünün apartmana çarptı!
İzmir depreminde tutuklanan müteahhit: Bina kötü olsa kalfa, verdiğim evi kabul eder miydi?
Depremden sonra tutuklanan müteahhitten ilginç savunma
Artan koronavirüs vakalarıyla ilgili korkutan açıklama: Yakında sokaklarda öleceksiniz
Korkutan açıklama: Yakında sokaklarda öleceksiniz
Aydın için kritik uyarı! '50-60 yılda bir yıkıcı deprem oluyor'
Aydın için kritik uyarı! '50-60 yılda bir yıkıcı deprem oluyor'
İstanbul'da İSKİ arıtma tesisinde korkunç olay! Parçalanmış halde ceset bulundu
İSKİ tesisinde parçalanmış ceset bulundu
Acı olay! Baba ve oğlu, 5 gün arayla hayatını kaybetti
Acı olay! Baba ve oğlu, 5 gün arayla hayatını kaybetti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.