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Bartın'da otomobil hırsızlığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 16:22 | Son Güncelleme

Kozcağız beldesinde oto hırsızlığı yaptığı ileri sürülen, daha önce çeşitli hırsızlık olaylarına karıştığı iddia edilen ve evinde kanepenin içerisinde gözaltına alınan 17 yaşındaki çocuk tutuklandı

Bartın'da, otomobil hırsızlığı yapan 17 yaşındaki çocuk tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kozcağız beldesi Merkez Mahallesi'nden bir otomobil hırsızlığı ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, şüpheliyi tespit ederek Akbaş köyündeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, G.K (17) evindeki kanepenin içerisinde saklanırken gözaltına alındı.

Ekipler, jandarma iz köpeğinden de yararlanarak otomobili ormanlık bir alanda park halinde buldu.

G.K’nın daha önce Akbaş köyündeki bir iş yerinden 4 bin lira çaldığı, Akbaş İlköğretim Okulu'ndan 2 bilgisayar ve yine aynı köyden bir adet motosiklet çaldığı öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.K, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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