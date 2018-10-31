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Bartın'da otomobil tırın dorsesine çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 20:12 | Son Güncelleme

Bartın'da otomobil tırın dorsesine çıktı

Bartın'da tırın dorsesine çıkan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, O.Ç'nin kullandığı 74 DL 566 plakalı otomobil, Sıtmayanı Mahallesi İl Özel İdaresi Kavşağında kontrolden çıktı.

Çıkmaz sokağın bitimindeki yamaca hızla giren otomobilin park halindeki tırın dorsesine çıkması sonucu sürücü hafif yaralandı.

Sürücünün fren yerine gaza basması sonucu kazanın meydana geldiği ileri sürüldü.

Tırın dorsesindeki otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden yere indirildi.

Kazayı gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla canlı yayın yaptı, görüntü çekti.

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