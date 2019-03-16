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Bartın'da otomobilin çarptığı kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 13:46 | Son Güncelleme

BARTIN’da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Fatma Taflan (36) yaşamını yitirdi.

Bartın'da otomobilin çarptığı kadın öldü

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-BARTIN’da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Fatma Taflan (36) yaşamını yitirdi.
Kaza, dün gece Bartın-Amasra Yolu Karaçay mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, Mustafa Y.’nin kullandığı 34 RR 6558 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Fatma Taflan (36) çarptı. Çevredekilerin ihbarı sonrası gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Taflan, ambulansla götürüldüğü Bartın Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan sürücü Mustafa Y. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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